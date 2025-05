Calciomercato Lazio | Bologna - Milan può portare 7 milioni: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarderà con particolare interesse alla finale di Coppa Italia del 14 maggio tra il Bologna e il Milan, ma non solo perché la vittoria di una delle due - qualora dovessero qualificarsi in Europa tramite il campionato - potrebbe aumentare il numero posti a disposizione per la qualificazione europea, ma anche per una questione prettamente economica.

Tra le linee dei falsinei, infatti, milita Nicolò Casale, difensore venduto in estate al Bologna in prestito con obbligo di riscatto legato a una qualificazione in Europa. Se, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano dovesse vincere il trofeo, otterrebbe in automatico l'accesso alla prossima edizione dell'Europa League facendo scattare il riscatto di Casale con la Lazio che ne guadagnerebbe 7 milioni di euro.

Pubblicato l'11/05