Tennis e Lazio. Zaccagni e Patric ricambiano il favore: al Foro per Alcaraz - FOTO

Carlos Alcaraz lo aveva annunciato un po' a sorpresa: "Sinner? No, sabato sarò allo stadio con il mio amico Patric per Lazio - Juventus". Lo spagnolo ha tifato per i biancocelesti e ha esultato al pareggio di Vecino in extremis. Il tennista spagnolo ha così staccato dalla pressione di un torneo importante come quello di Roma che si gioca sulla sua superficie preferita. L'iberico è uno dei favoriti e continua la sua preparazione in vista del Roland Garros, dove è campione in carica.

Se ieri è stato Alcaraz ad andare all'Olimpico, oggi tocca ai calciatori biancocelesti andare al Foro per incitare il tennista di Murcia. Non poteva di certo mancare l'amico Patric con la fidanzata Anabel. Insieme a loro c'è anche capitan Mattia Zaccagni che siede nell'angolo del tennista insieme allo staff di Alcaraz

