Inter, Inzaghi sugli infortunati: "In quattro salteranno la Lazio"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter resta in corsa per lo scudetto dopo aver battutp 2 a o il Torino in trasferta, nonostante il diluvio. Al termine dell'incontro Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport e a proposito del prossimo big match, quello contro la Lazio, ha confermato le assenze di quattro giocatori: "Adesso avremo qualche giorno libero, i ragazzi devono riposarsi. Per quanto riguarda chi non c’era, non penso di poter recuperare Frattesi, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro per la prossima. Vediamo per l’ultima… A noi mancano venti giorni, dobbiamo cercare di fare due buone partite e allenarci con serenità come facciamo sempre. L’ansia non aiuta, devono allenarsi bene come abbiamo fatto finora”.

