Lazio, Vecino pareggia e Alcaraz è pazzo di gioia: l'esultanza con Patric - VIDEO

LAZIO SOCIAL - La Lazio pareggia con la Juventus. Un match che lascia aperta ogni porta nella corsa europea. La rete di Vecino evita la beffa in una partita in cui il pari va stretto alla squadra di Baroni. Una giornata speciale con l'Olimpico gremito e il tifo caldissimo del popolo biancoceleste che ha provato a spingere Zaccagni e compagni verso la vittoria.

Il pari lascia tutto aperto, ma sugli spalti all'1-1 è emersa la gioia dei tifosi della Lazio. In Monte Mario non ha saputo trattenere la gioia nemmeno Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo è arrivato all'Olimpico in compagnia dell'amico Patric per vedere il match e tifare per i biancocelesti. Nel video postato da Anabel, fidanzata di Patric, c'è l'esultanza del giocatore, attuale numero 3 della classifica ATP. Di seguito il video:

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.