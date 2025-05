Lazio, classifica palloni rubati Serie A: c'è un biancoceleste sul podio

Nell'ultimo turno la Lazio di mister Baroni ha ottenuto un pareggio in casa contro la Juve; 1-1 il risultato finale, che ha lasciato l'amaro in bocca ad entrambe le squadre. A segnare il gol del pareggio finale è stato Vecino, entrato al posto di Rovella.

L'ex centrocampista del Monza non ha digerito la sostituzione, ma come detto da Baroni questo dimostra la sua voglia di dare il contributo alla squadra. Fin qui la sua stagione è stata ottima e un'importante statistica dimostra il suo ottimo rendimento. Infatti Rovella è il terzo giocatore in Serie A per palloni recuperati. Meglio di lui, fino a questo punto, hanno fatto soltanto Coppola e Frendrup.

