Lazio, Mancini rivela l'emozione più grande: "Non si può battere"

© foto di Uefa/Image Sport

Intervistato ai microfoni de Il Messaggero, Roberto Mancini si racconta in relazione agli anni della Lazio di Cragnotti. In particolare, sulla Lazio del 2000 e su quello scudetto storico e tra poco saranno trascorsi 25 anni esatti. Emozioni che non si possono spiegare, ma che - come ha rivelato Mancini - non è stata l'emozione più grande della sua carriera: "Chiedo perdono ai laziali e ai sampdoriani: l'abbraccio con Vialli a Wembley non si può battere".

