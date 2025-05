Inter, col Torino occhio ai cartellini: chi rischia di saltare la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter è atteso a Torino per affrontare la squadra di Vanoli, la sfida sarà valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Appuntamento importante per i nerazzurri, in palio ci sono tre punti d'oro per la lotta scudetto. Una gara delicata per i ragazzi di Inzaghi che dovranno prestare particolare attenzione anche ai cartellini, in due sono a rischio per il big match con la Lazio in programma domenica 18 a San Siro. Asslani e Pavard sono gli unici due diffidati del gruppo, il francese però è in fase di recupero da un infortunio e dunque, non corre alcun rischio.

