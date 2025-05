Lecce, infortunio Gaspar: le parole di Giampaolo in conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

Lecce e Verona si dividono la posta in palio, un punto che non sposta molto la classifica dei salentini ancora in piena lotta per la salvezza. Il rischio della retrocessione non è l'unico pensiero per Giampaolo che si ritrova a dover fare i conti anche con un infortunio. Gaspar nel secondo tempo è stato costretto a uscire dal campo per un problema alla spalla e in conferenza stampa, dopo la gara, il tecnico ha dato qualche indicazione sulle sue condizioni in base alle prime sensazioni. Queste le parole: "Credo sia una lussazione, non lo so precisamente, speriamo di recuperarlo".

