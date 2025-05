Lecce, tegola per Giampaolo: s'infortuna un difensore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per il Lecce, nel secondo tempo della sfida col Verona fondamentale per la salvezza si è infortunato un difensore. Si tratta di Gaspar che prende un colpo in seguito a uno scontro di gioco con Mosquera. L'angolano è stato soccorso dallo staff medico, ma non è riuscito a restare in campo. La botta non ha creato conseguenze alla testa, ma nella caduta il giocatore è andato giù col peso tutto sulla spalla destra e per il troppo dolore è stato costretto a alzare bandiera bianca. Una mazzata per Giampaolo che arriva proprio in un momento cruciale del campionato, il rischio è che la stagione del classe '97 possa concludersi qui e dunque, saltare anche l'ultima sfida della stagione contro la Lazio all'Olimpico.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE