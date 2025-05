Serie A, l'Inter vince sotto la pioggia di Torino: Scudetto ancora in bilico

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.i8

Sotto il diluvio di Torino l'Inter rimane a galla e vince 0-2 contro i granata di Vanoli, tenendo ancora in bilico la corsa Scudetto. Dopo essersi sbloccato al 14' grazie ad una perla di Zalewski da fuori area, il match è stato interrotto poco prima dell'intervallo per la pioggia eccessiva, per ripredere dopo pochi istanti fino alla fine del primo tempo.

Verifica l'agibilità del terreno di gioco, la ripresa si è aperta con la rete di Asllani su calcio di rigore, che ha chiuso i giochi, permettendo afgli uomini di Inzaghi di portarsi momentaneamente in testa con il Napoli.

