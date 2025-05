Lazio, manca la fantasia di un diez: c'è solo Pedro, ma Fazzini e Casadei...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sono tante, troppe le partite sbagliate dalla Lazio in questa lunga stagione. La maggior parte in casa: nelle ultime dieci gare giocate all'Olimpico, la Lazio ha vinto solo quella in casa con Il Monza e la vittoria precedente risale al 3-0 con il Bologna di novembre, con i felsinei rimasti in dieci dal primo tempo con l'espulsione di Pobega. In particolare, i biancocelesti pareggiano troppe sfide. Ma se da un lato è accettabile pareggiare contro avversarie del calibro di Juventus, Roma, Napoli e Atalanta; dall'altro ce ne sono state altre dove sono mancate la prestazione e la brillantezza, come Lazio - Parma, Lazio - Udinese o Lazio - Torino, gare che bisognava vincere.

Il motivo? Secondo il Corriere dello Sport andrebbe attribuito ad alcune scelte fatte in sede di mercato. Alla Lazio manca qualità, è sotto gli occhi di tutti. Non c'è nessuno che abbia raccolto l'eredità di Luis Alberto, non è un caso che ogni volta serva Pedro per la giocata che cambi l'inerzia della partita. La Lazio punta sui cross, sulla corsa, sulla profondità e quest'ultima è più facile averla in trasferta che tra le mura amiche. Il diez non può essere Dele-Bashiru, Castrovilli se n'è andato e a gennaio si è deciso di prendere Belahyane, un mediano. Forse uno tra Fazzini e Casadei avrebbe riempito meglio il vuoto qualitativo in alternativa a Dia e Pedro.

