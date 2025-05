Lazio, si cerca l'intesa per il rinnovo di Vecino: ecco gli scenari possibili

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Con il suo gol allo scadere contro la Juventus ha tenute vive le ambizioni della Lazio per il quarto posto. In una stagione tormentata da problemi fisici, quando è sceso in campo, Matias Vecino ha continuato a dare un apporto importante alla causa biancoceleste, sfoggiando prestazioni di spessore e realizzando due reti in campionato. Rispetto ai sette gol dello scorso anno i numeri sono sicuramente scesi, ma questi si spiegano con i guai muscolari che lo hanno tenuto fuori per ben tre mesi.

"Per me è come un titolare aggiunto", ha detto mister Baroni al termine della gara contro la Juve. Parole che infondono positività in ottica rinnovo, visto che il contratto dell'uruguagio scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, Vecino avrebbe dato alla società la massima disponibilità per restare e un incontro tra club ed entourage del giocatore potrebbe andare in scena già in settimana. Si discuterà di un rinnovo biennale a cifre simili a quelle attuali e la sensazione della "rosea" è che la firma possa arrivare subito.

Più scettico Il Messaggero, invece, che riporta come la Lazio non avrebbe ancora aperto completamente ad un prolungamento e starebbe facendo le sue valutazioni. Secondo il quotidiano romano all'ex Inter basterebbe anche un anno di contratto, prima di tornare in Uruguay e appendere gli scarpini al chiodo.

