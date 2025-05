Altro che Lazio e Roma, in America fanno a gara per il Papa: tutti i dettagli

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Dal momento dell'elezione di Papa Leone XIV a nuovo Pontefice, è partita la gara per cercare di attribuire una fede calcistica al nuovo Vescovo di Roma. Negli scorsi giorni è stato dato grande risalto alle parole di padre Giuseppe Pagano, sacerdote degli Agostiniani e amico personale del Santo Padre, che all'Ansa ha dichiarato come Robert Francis Prevost sia un grande tifoso della Roma. Queste parole, invece di spegnere il dibattito, non hanno fatto altro che alimentarlo, con la diffusione di nuove voci che attribuirebbero al Papa una simpatia per entrambe le squadre della Capitale anche se il Forza Roma detto sabato pomeriggio sembra far propendere la bilancia verso i giallorossi.



Non finisce qui, perché dal Perù, Paese in cui il Pontefice ha vissuto per circa 20 anni, prima è rimbalzata la notizia secondo la quale al Papa non piacerebbe il calcio, mentre successivamente una suora ha spiegato come Prevost sarebbe un tifoso dell'Alianza Lima, club della capitale peruviana.

Se sul calcio, in particolare in Italia, la discussione sembra destinata a continuare, negli Stati Uniti la situazione è andata ben oltre. A Chicago, città natale di Prevost, è infatti iniziato un vero e proprio derby tra Cubs e White Sox, le due squadre di baseball cittadine, per rivendicare il supporto del Santo Padre. Al momento della fumata bianca, i Cubs hanno celebrato il nuovo pontefice affermando come egli fosse un loro fan, notizia poi ripresa da diversi media locali.

A smorzare l'entusiasmo dei Cubbies, però, ci ha pensato John Prevost, fratello del Papa, che ai microfoni di ABC News ha spiegato come Robert Francis sia un supporter dei White Sox. Dopo queste dichiarazioni, sono emerse delle foto di Prevost proprio con una maglia dei South Siders, che sembrano, dunque, confermare la tesi del fratello. Quando parliamo di eccessi del calcio in Italia, va sottolineato come Abc News abbia addirittura aperto un'edizione del proprio telegiornale per chiarire il tifo di Leone XIV. Solo per far capire che forse non sono solo i tifosi del pallone quelli che vanno oltre.

Insomma, che si tratti di calcio o di baseball, la corsa per cercare di attribuire al nuovo Papa un'etichetta sportiva è entrata nel vivo.