Lazio, Marusic e la questione rinnovo: ci sono club interessati

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In questo finale di stagione, la Lazio è alle prese con le questioni relative ai rinnovi di contratti. In cima ci sono le questioni Pedro e Vecino, ma un altro nodo riguarda un terzino simbolo. È previsto un rinnovo per il montenegrino e, come riporta Il Messaggero, la Lazio può far scattare l'opzione bilaterale per il prolungamento di un anno, ma Marusic vorrebbe che gli accordi venissero ritoccati: "Voglio il rinnovo (con adeguamento, ndr) per chiudere la carriera alla Lazio".

Il terzino ha attirato l'attenzione di molti club importanti, soprattutto in Italia. Proprio per questo, sempre secondo lo stesso quotidiano, l'agente del montenegrino sabato era nella Capitale proprio per la questione relativa al mercato e all'interesse per il suo assistito.

