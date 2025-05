Lazio, Baroni studia le mosse contro Inzaghi: la situazione di Tavares

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Juve alle spalle, ora, dopo il pari all'Olimpico, saranno le luci di San Siro ad attendere la Lazio di Marco Baroni. Non ci sarà Mattia Zaccagni che, diffidato, è stato ammonito per protesta ieri contro la Juve e salterà il prossimo match contro l'Inter. Dando uno sguardo al resto della rosa, anche Luca Pellegrini, essendo in diffida, non sarà della partita, dopo un battibecco con Adzic.



Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni potrà sostituirlo con Hysaj, al rientro dalla squalifica, mentre saranno da valutare la condizioni di Nuno Tavares, che mercoledì era tornato in gruppo prima di fare un lavoro differenziato nei due giorni successivi a Formello. Ciò che rassicura è che una settimana di lavoro in più potrebbe essere d'aiuto per un suo recupero. Da Formello però non si vogliono correre rischi: visti i trascorsi del portoghese il suo caso dovrà essere valutato giorno dopo giorno.

