Lazio, prestazione incerta di Massa: perde il controllo dopo il rosso a Kalulu

RASSEGNA STAMPA - La Lazio pareggia in pieno recupero contro la Juventus e rimane in vita nella corsa al quarto posto. I biancocelesti hanno disputato più di mezz'ora in superiorità numerica per il rosso dato a Kalulu, reo di aver colpito Castellanos sulla nuca a palla lontana. Da quel momento in poi la partita si è innervosita, con i gialli che sono fioccati dal taschino del direttore di gara Massa. La prova del fischietto di Imperia è stata giudicata appena sufficiente dalle varie moviole, che comunque si sono divise. Nel mirino la gestione dei cartellini e il rosso a Kalulu, estratto solo grazie all'ausilio del Var.

GAZZETTA DELLO SPORT - 5 - "Non impeccabile già prima, perde via via l'aderenza di un match ruvido dal colpo deliberato di Kalulu (il Var può intervenire per sospetto cartellino rosso) in poi".

CORRIERE DELLO SPORT - 6 - "Tiene la partita, Massa, anche se ha bisogno dell'OFR per vedere il colpo di Kalulu (ingenuità colossale) ai danni di Castellanos: qualcuno doveva vederlo. Overrule sul rigore dato (e poi tolto) alla Lazio (corretto), non c'è penalty nel primo tempo per i biancocelesti (spalla di Kephren Thuram)".

IL MESSAGGERO - 6 - "In una partita difficilissima va in affanno dopo il rosso di Kalulu che non aveva visto. Mischie ovunque e fa finta di niente. Grazia Pellegrini: dopo il giallo, lo manda a quel paese".

