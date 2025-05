"Togliere spazio e tempo a Guendouzi e Rovella": la strategia anti-Lazio della Juve

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Scontro diretto in chiave Champions tra Lazio e Juventus. Dal punto di vista tattico, non è escluso che Tudor decida di aspettare i biancocelesti, andando a rendere più folto il proprio centrocampo e lasciando davanti Kolo Muani e Nico Gonzalez, in attesa di ripartire in campo aperto. Un'altra soluzione potrebbe essere quella che vedrebbe l'argentino e Conceicao pronti ad arretrare per dar vita a una sorta di 5-4-1, col quale opporsi al 4-2-3-1 di Baroni. Qualsiasi sia la scelta, riporta TuttoSport, i bianconeri avranno come punto focale della propria strategia il fatto di togliere tempo e spazio a Rovella e Guendouzi. I due centrocampisti - prosegue il quotidiano - si stanno rivelando una delle migliori coppie di mediani del campionato, entrambi in grado di collaborare alla fase di primo possesso della loro squadra.

A livello difensivo, la Juve avrà da preoccuparsi sia delle corsi laterali che dei giocatori che graviteranno in quelle centrali. Per questo, Tudor vorrà risposte positive dai componenti di un reparto, quello arretrato, dove oggi solamente Kalulu è stato sempre all'altezza della situazione. A questo si aggiunge il fatto che i bianconeri dovranno necessariamente alzare il livello delle prestazioni individuali e collettive in fase offensiva. Nelle ultime uscite, troppo spesso la formazione di Tudor ha fatto fatica a creare. Basti pensare che, nelle scorse cinque partite di campionato, la Juve non è mai andata sopra gli 1.5 expected goals prodotti. Troppo poco per una formazione che vuole la Champions.

