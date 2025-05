Lazio - Juve, le pagelle dei quotidiani: Vecino incide, Dele-Bashiru non paga

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.i8

RASSEGNA STAMPA - La Lazio acciuffa in extremis il pareggio contro la Juventus grazie al gol di Vecino e ottiene un punto che, però, serve a poco in ottica quarto posto. Dopo essere andati sotto ad inizio ripresa per la rete di Kolo Muani, i biancocelesti, nonostante la superiorità numerica per oltre 30 minuti dovuta al rosso per Kalulu, sono riusciti a trovare l'1-1 solo a recupero inoltrato, ottenendo un pari che, seppur utile, per la corsa alla Champions non è abbastanza. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani.

GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 6; Marusic 5 (65' Lazzari 6.5), Gila 6.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5; Guendouzi 6, Rovella 6 (65' Vecino 6.5); Isaksen 5.5 (53' Pedro 6.5), Dele-Bashiru 5 (53' Dia 6), Zaccagni 5.5; Castellanos 6.5. All. Baroni 6.

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 5; Marusic 5.5 (65' Lazzari 6.5), Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5; Guendouzi 6, Rovella 6 (65' Vecino 7); Isaksen 5 (53' Pedro 7), Dele-Bashiru 5 (53' Dia 6.5), Zaccagni 6; Castellanos 7. All. Baroni 6.

IL MESSAGGERO - Mandas 5; Marusic 5.5 (65' Lazzari 6), Gila 6.5, Romagnoli 5, Pellegrini 6; Guendouzi 6.5, Rovella 5.5 (65' Vecino 7); Isaksen 5.5 (53' Pedro 6), Dele-Bashiru 4 (53' Dia 6), Zaccagni 5; Castellanos 7. All. Baroni 6.

