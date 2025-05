Matri: "Lazio-Juve combattuta, che bravo Baroni. E quella mia doppietta..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Nel giorno di Lazio-Juventus, è stato intervistato dal Corriere dello Sport Alessandro Matri. L'ex bomber di bianconeri e biancocelesti ha parlato della sua esperienza, dando subito una sua analisi su quella che sarà la sfida di questo pomeriggio: "Mi aspetto una gara molto combattuta. Si affrontano due squadre protagoniste di un ottimo cammino, seppur tra alti e bassi. La Lazio? Non era partita con i favori del pronostico, ma Baroni ha fatto un grande lavoro". Chiamato a raccontare il gol più bello siglato con la maglia della Lazio, l'attaccante ha ricordato la doppietta di cui s'è reso protagonista nella prima gara giocata all'Olimpico contro l'Udinese. "Ho esordito con una doppietta, non è una cosa che succede spesso", ha aggiunto. Matri ha parlato, infine, anche di Simone Inzaghi, che subentrò a Pioli nel finale del campionato che vedeva in rosa ancora l'ex Juve. "Si capiva che era destinato a fare carriera e che in panchina fosse davvero un predestinato", spiega l'ex attaccante.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE