Lazio, Pellegrini via social: "Grande prova di carattere. Non dobbiamo mollare" - FOTO

Il secondo verdetto per la lotta Champions è arrivato, all'Olimpico il big match tra Lazio e Juve si è concluso 1-1. Vecino ha riacciuffato all'ultimo il pareggio consentendo alla squadra di portare a casa almeno un punto in questo scontro diretto fondamentale per l'obiettivo. All'indomani della gara, via social, Pellegrini ha commentato così la prestazione della squadra: "Un pareggio e una grande prova di carattere e voglia di riprendere la partita. Non abbiamo mollato e dobbiamo continuare a non farlo. 2 partite. Forza Lazio".

