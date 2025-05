Inter, pessime novità su Lautaro Martinez. E in vista della Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

Arrivano pessime notizie in casa Inter per questo finale di campionato, decisamente più felici per la Lazio. In vista della prossima giornata, infatti, nella sfida di San Siro, in programma domenica 18 maggio con orario ancora da definire, Simone Inzaghi sarà costretto a fare a meno di Lautaro Martinez. Tra i protagonisti della semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona, negli scorsi giorni il Toro ha avuto una ricaduta che lo costringerà a saltare la sfida di oggi contro il Torino e che, a meno di sorprese, lo terrà fuori anche contro i biancocelesti. Da valutare, inoltre, ci saranno anche le condizioni di Benjamin Pavard non ancora al top della forma.

