Serie A | A Krstovic risponde Coppola: è pari tra Verona e Lecce

Finisce 1-1 la sfida salvezza andata in scena al Bentegodi tra Verona e Lecce. Un match delicatissimo soprattutto per la squadra di Giampaolo che, dopo la vittoria dell'Empoli sul Parma, rischiava di scivolare al terzultimo posto. Ad aprire le mercature è la rete di Krstovic ma i ragazzi di Zanetti eagiscono subito allo svantaggio con il gol di Coppola che nella ripresa sfiora anche la doppietta e in vantaggio degli scaligeri.

quindi a 33 il Verona, quasi salvo, mentre il Lecce, che sfiderà la Lazio all'ultima giornata, riacciuffa l'Empoli a 28.

