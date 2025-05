Lazio, la maglia di Zaccagni diventa una scultura: la reazione del capitano - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Consegna speciale in casa Zaccagni, il capitano ha ricevuto un regalo da parte dei ragazzi di "Ressentia" che hanno trasformato la sua maglia in una scultura. Il momento è stato ripreso e po condiviso via social dalla pagina, l'Arciere ha scartato personalmente l'opera mostrando contentezza e stupore. Lo stesso hanno fatto anche sua moglie, Chiara Nasti e il primogenito Thiago che, giocando, ha richiesto anche la sua proprio come quella del papà.

"Ci sono maglie che pesano. E poi ci sono quelle che lasciano il segno. Oggi, con grande emozione, abbiamo consegnato la scultura della numero 10 della Lazio al capitano. Un simbolo di appartenenza, passione e responsabilità. Un’emozione cristallizzata da RESSENTIA. Perché certe storie meritano di durare".

