Monza, quale futuro per Nesta? L'ex Lazio fa chiarezza

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza è già in Serie B, ma l'obiettivo è quello di terminare con onore il campionato, magari strappando un'ultima vittoria nella massima categoria italiana, prima di salutarla almeno per la prossima stagione. Una missione, stimolante e allo stesso tempo frustrante, per Alessandro Nesta che, intervenuto nel pre-partita di Udinese-Monza ai microfoni di Dazn, ha fatto anche chiarezza su quello che sarà il suo futuro sulla panchina brianzola.

"Ho toccato i tasti che tocco ultimamente, siamo retrocessi ma dobbiamo far sempre una buona figura e spero che oggi la squadra risponda nel modo giusto. Abbiamo fatto una buona partita contro l'Atalanta, ma i gol presi sono stati troppo banali e oggi dobbiamo essere un po' più tosti. Siamo retrocessi, ma dobbiamo finire alla grande. Da chi è ripartire il prossimo anno? Questo è un discorso che si farà dopo, io devo portare a casa la dignità di tutto l'ambiente perché si può retrocedere, ma va fatto in un certo modo, giocando le partite senza pensare alla classifica. Poi, una volta finito l'anno, ognuno farà le sue cose".

