Lazio - Juve, Tudor ex al veleno! Ambiente, rossino e passato: dichiarazioni al vetriolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Igor Tudor è uscito dall'Olimpico con un punto. La cosa surreale è che ha perfino rischiato di vincere una partita in cui la Juventus ha fatto davvero davvero (la ripetizione è voluta) poco. Un pareggio che permette ai bianconeri di rimare in vantaggio sulla Lazio anche grazie alla vittoria dell'andata in un match condizionato dalle scelte di arbitro e Var (espulsione Romagnoli e mancato rosso Douglas Luiz). Nonostante i bianconeri non siano certi di andare in Champions e nemmeno di giocare una qualsiasi competizione europea, la conferenza stampa del croato è stata piena di spunti. Non tanto su quanto visto in campo, ma la conferenza è diventato un tavolo di caccia con l'allenatore che ha punzecchiato a più riprese la sua ex squadra.

Sì perché il tecnico sembra non essersi proprio lasciato bene con la Lazio. A domanda precisa sul suo addio il mister ha detto: "Lazio? Inutile tornare su quello che è stato. Un bel passato ma non mi guardo mai indietro, guardo il presente". E quando è stato incalzato sul perché e su possibili divergenze con la società biancoceleste è intervenuto l'ufficio stampa bianconera fermando il collega celandosi dietro alla possibilità del singolo giornalista di fare una sola domanda. Non è finita qui perché Tudor ha avuto anche altre risposte al vetriolo.

La prima è quando un giornalista che segue i bianconeri gli ha chiesto: "Sta valutando i giocatori anche per il futuro?". L'allenatore ha prontamente risposto: "Questa è una domanda da ambiente Lazio e non da Juventus. I colleghi ridono perché sanno qui come funziona". In chiusura poi anche un attacco sulla scelta di arbitro e Var di espellere Kalulu. Tudor ha detto: "Il Var è uno strumento importante e va protetto. Il problema c'è a volte quando decidono il rigorino o il rossino tipo quello di oggi. Su queste cose andrebbe migliorato". Due mesi e mezzo e una scintilla mai veramente scattata come dimostrano le dichiarazioni di ieri in conferenza.

Pubblicato l'11/05