Udinese | Brutte notizie per la Lazio: un big salterà la Juventus

Il lunch match delle 12:30 è terminato con la vittoria del Monza sul campo dell'Udinese. Tre punti che la squadra di Nesta non guadagnava da quasi quattro mesi precisi: era il 13 gennaio e i brianzoli battevano 2-1 la Fiorentina di Palladino. Un risultato che non sposta molto, né da una parte né dall'altra. Nei minuti finali della sfida però è avvenuto un diverbio che potrebbe segnare la corsa al quarto posto.

Dopo il gol dell'1-2 di Keita Balde, l'Udinese stava cercando di acciuffare il pareggio. Nei pressi della trequarti del Monza, l'attaccante Lorenzo Lucca è stato atterrato da Pedro Pereira in maniera dura e da lì è nato un momento di nervosismo che ha visto partecipare i due protagonisti e l'autore del gol del vantaggio del Monza. In seguito allo scontro, Lucca viene ammonito dal direttore di gara e in quanto diffidato sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Juventus.

Brutte notizie per la Lazio e per le pretendenti alla Champions League. Lucca è il centravanti titolare dell'Udinese e protagonista principale delle azioni offensive dei friulani. Oltre a lui, anche Atta salterà il match contro gli uomini di Tudor.

