MIXED ZONE - Lazio, Romagnoli: "Se rimango? Non dipende da me. C'erano delle promesse..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Romagnoli, intervenuto in zona mista al termine della partita tra Lazio e Juventus, ha analizzato la partita, rivelando poi alcuni dettagli sul suo futuro. Ecco le sue parole:

Cosa manca per arrivare a questa vittoria?

"Ci dispiace, tenevamo a questa vittoria. È uno scontro diretto, una partita fondamentale per la Champions. È andata così, quando non si può vincere... meglio non perderla".

Manca lucidità?

"Potevamo leggere meglio qualche situazione, però non so darti una spiegazione valida. È capitato molto spesso quest'anno, siamo consapevoli di aver sbagliato tanto, però l'importante è saper reagire".

Percorso positivo o poteva ambire a qualcosa in più?

"Siamo lì per la corsa, il nostro obiettivo è sempre stata la qualificazione in Champions. Magari, con qualche partita in più vinta in casa, saremmo stati più tranquilli. Non si deve guardare indietro, bisogna solamente guardare avanti".

Ora c'è l'Inter...

"Una partita difficilissima, si stanno giocando lo scudetto. Sarà una sfida aperta, bella da giocare. Cercheremo di fare il meglio. Se avremo la batosta dell'andata nella testa? Sì, assolutamente. È stata una brutta sconfitta, vogliamo rifarci".

Cosa hai pensato quando hai visto i tifosi dopo l'ennesima grande coreografia?

"Bello, emozionante, dispiace non avergli dato una gioia oggi. I tifosi sono importanti per noi, lo sono sempre stati".

Rimani?

"Io ho due anni di contratto. Non lo so, vediamo cosa vorrà fare la Lazio. Sono felicissimo delle parole di Fabiani, sto benissimo alla Lazio. Se dovessi andare via, lo farei a malincuore. Però non dipende da me, avevamo delle promesse che fino ad oggi non sono state ancora mantenute, però magari chissà in settimana succederò, speriamo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 10/05