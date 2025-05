Lazio, Gila non è soddisfatto: "Abbiamo dato tutto, ma..." - FOTO

Non è soddisfatto del pareggio Mario Gila. Guarda al punto guadagnato contro la Juve al 96', su rete di Matias Vecino, come a un'occasione persa soprattutto per quanto dato dalla squadra nel corso di una partita tiratissima. Il difensore della Lazio, il giorno dopo l'1-1 dell'Olimpico, si è rivolto ai social per esprimere il proprio pensiero, pubblicando alcune foto della sfida di ieri e aggiungendo: "Pareggio amaro dopo una partita dove la squadra ha dato tutto. Mancano due finali, non molliamo".

