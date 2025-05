Sabatini su Inzaghi: "Già alla Lazio era molto bravo. Poi all'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport. L'ex direttore sportivo di Lazio, Roma e Palermo (tra le altre) ha parlato di diversi argomenti, ma si è soffermato anche su Simone Inzaghi, protagonista di questi ultimi giorni di stagione. Ecco di seguito le sue parole sul tecnico nerazzurro: "Simone era già molto bravo ai tempi della Lazio, dove giocava un calcio importante. Poi all’Inter è diventato mostruoso. Si è abituato a ragionare in modo diverso, in nerazzurro la vittoria è una necessità, non un’opzione. La pressione è totale, c’è una tradizione da rispettare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.