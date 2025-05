Lazio, Mancini su Eriksson: "Era speciale. Con lui un legame irripetibile"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sono passati quasi 25 anni dal 14 maggio 2000. Quel giorno la Lazio si laureò campione d'Italia, conquistando uno storico secondo scudetto e scrivendo una pagina indelebile della storia biancoceleste. Uno dei protagonisti di quella cavalcata fu Roberto Mancini, che in una lunga intervista rilasciata a il Messaggero ha rivissuto quell'incredibile annata, parlando dell'importanza di Sven Goran Eriksson per quel successo. Sul rapporto che lo legò al tecnico svedese, Mancini ha dichiarato: "Tra me e lui si era creato un legame importante alla Samp, qualcosa di esclusivo e irripetibile".

L'ex ct dell'Italia si è poi concentrato sulle stagioni alla Lazio vissute al fianco di Eriksson, non nascondendo un po' di rammarico per un ciclo che avrebbe potuto portare a più trofei: "Esperienza fantastica, che avrebbe potuto produrre anche più successi. Un solo scudetto perché l'anno prima ci sfuggì, pochi risultati in Champions, forse per mancanza di esperienza". Mancini, però, ci ha tenuto a ribadire come quel gruppo abbia comunque scritto la storia del club, conquistando anche Coppa delle Coppe e Supercoppa europea.

L'ex attaccante biancoceleste ha poi parlato della straordinaria rosa di quella Lazio, che diede ad Eriksson l'imbarazzo della scelta su chi impiegare: "Per Sven non era facile scegliere, all'epoca c'erano tre sostituzioni e non cinque. Si girava verso la panchina e si capiva che qualche imbarazzo c'era. È stato un grande allenatore ed un uomo speciale, forse solo lui avrebbe potuto gestire una situazione del genere".

