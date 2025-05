Lazio, Siviglia: "Baroni? Bisogna analizzare tutto. Sui tifosi contro Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Tra attualità e passato, parla Sebastiano Siviglia. L'ex difensore è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del suo arrivo alla Lazio e della squadra attuale di Marco Baroni, ancora in lotta per un posto in Europa. Di seguito le sue parole: “Il mio arrivo alla Lazio in un momento delicato della storia del club? Arrivai tra lo scetticismo insieme a Rocchi, i gemelli Filippini e altri calciatori. C’erano però anche giocatori importanti come Peruzzi e Couto. Ero in una grande squadra e ho da subito che mi sarei fatto apprezzare dai tifosi dando sempre il 100%".

"Chi mi prendo tra Aldair e Nesta? Sono stati due difensori fortissimi. Aldair mi faceva impazzire, aveva una qualità incredibile. Nesta si può dure che è stato un difensore elegante, magari un po’ più sporco di Aldair. Quando serviva arrivava in tutti i modi. Se proprio devo riconoscere qualcosa in più a qualcuno dico Nesta”.

“Guendouzi? E’ un centrocampista che ha grande forza nel recuperare i palloni, forse gli manca qualcosa nell’inserimento e ha pochi gol nelle corde. Rovella? Fino a gennaio-febbraio mi ha fatto impazzire. Chi prendo tra lui e Locatelli? Dico Rovella”.

“Il lavoro di Marco Baroni? Lo conosco bene, ci ho giocato al Verona e non mi sarei mai aspettato che diventasse un allenatore. Sta facendo un grande percorso, anche al Verona e al Lecce ha fatto benissimo. Lui ci sa stare all’interno del calcio. Lui oltre alle qualità è anche molto intelligente. E’ una persona davvero in gamba. Il suo modo di giocare? Io penso che bisogna analizzare l’impronta di gioco, al di là del modulo. Bisogna analizzare tutto, ci sono certi calciatori che nella Lazio sono alla prima esperienza in un grande club”.

“I tifosi della Lazio contro Lotito? I tifosi vogliono sempre crescere ed essere protagonisti in Europa. Il Presidente ha fatto un investimento, ha spalmato i debiti ed oggi è una società strutturata anche dal punto di vista economico”.