Lazio, Belahyane aspetta il suo momento: "Pazienza" - FOTO

Non è stato l'inizio di avventura migliore possibile per Reda Belahyane. Poco minutaggio, sia a partita in corso che dal primo minuto, e un cartellino rosso nei suoi sei mesi alla Lazio da gennaio. Arrivato dal Verona, il marocchino aspetta il suo momento per imporsi con la maglia biancoceleste, anche se non è semplicissimo avendo davanti grandi centrocampisti come Rovella, Guendouzi e anche Vecino. Su Instagram ha pubblicato una foto in cui si allena in palestra con scritto: "Pazienza figliolo". Gli manca solo l'occasione giusta. Di seguito il post.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.