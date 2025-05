Internazionali di Roma, Sinner in campo al Centrale: sugli spalti c'è Zaccagni - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso il primo set del match tra Sinner e De Jong al centrale del Foro Italico, che vede in vantaggio 6-4 l'altoatesino. Sugli spalti a fare il tifo per l'azzurro c'è anche il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, come testimonia la sua ultima story su Instagram. Il biancoceleste è tornato agli Internazionali, ieri era presente per sostenere Alcaraz insieme al compagno di squadra Patric.

