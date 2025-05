Il rosso contro la Lazio costa caro a Kalulu: multa dalla Juve e campionato finito

TUTTOmercatoWEB.com

Rosso sacrosanto, anche se non visto dal campo da Massa. Grazia all'aiuto del VAR, Kalulu è stato espulso nell'ultimo Lazio - Juve, dopo che i bianconeri erano andati in vantaggio grazie al gol di Kolo Muani. Il colpo sul volto dato a palla lontana a Castellanos si è rivelato decisivo per il francese, che ha lasciato la sua squadra in dieci per quasi tutto il secondo tempo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ora rischia due giornate di squalifica e di aver già concluso il suo campionato. Il Giudice Sportivo, infatti, potrebbe valutare la sua sanzione come condotta violenta, optando per due turni di stop. Inoltre la Juventus lo multerà per un gesto che poteva essere assolutamente evitato.

