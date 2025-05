Roma, Ranieri furioso per il rigore revocato: scintille con Marelli

TUTTOmercatoWEB.com

Vince l'Atalanta al Gewiss Stadium nel monday night che ha chiuso la 36ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gasperini batte la Roma per 2-1 ma nel post gara il tecnico giallorosso Ranieri non ha voluto commentare il ko soffermandosi sul rigore prima concesso e poi revocato dopo il contatto tra Pasalic e Koné. L'allenatore se la prende con il Var e poi con Rocchi: "Quello che volevo sapere da voi è: 'Il rigore si può discutere se c’era o non c’era ma ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c’è evidente errore. Si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l’intervento e tocca il ginocchio del mio giocatore, non si può fare una volta sì e una no. Lì il Var non doveva intervenire. L’arbitro ha dato il rigore e rigore era. Sono sicuro che Rocchi lo chiederà a chi di dovere, se l’arbitro doveva intervenire o meno'".

Poi chiama in causa Marelli con cui c'è un acceso confronto. Marelli giustifica infatti l'operato dell'arbitro: "Abbiamo visto le immagini più volte e prima ancora che venisse richiamo Sozza sapevo che ci sarebbe stato l'on field review. Se vediamo tutte le immagini si vede che non c’è il contatto", a queste parole Ranieri è furioso: "Ah non c’è il contatto? Allora ho capito tutto, come fa a dire di no? Pasalic non tocca la palla e tocca il mio giocatore come fa a dire di no? Che sta dicendo? La ringrazio buona serata", e interrompe il collegamento con gli studi di Dazn.

