Lazio, Piscedda sicuro: "Squadra stanca, ma gli faccio i complimenti"

Il pareggio contro la Juventus ha complicato la corsa alla Champions League della Lazio, che dovrà dare tutto nelle ultime due giornate contro Inter e Lecce. In collegamento a Radio Laziale l'ex calciatore Massimo Piscedda ha parlato dell'ultimo periodo della squadra di Baroni, visibilmente stanca dopo i tanti impegni. In più si è soffermato anche su qualche singolo, come Mattia Zaccagni. Di seguito le sue parole.

"Non mi ha convinto l'atteggiamento. Non ho capito alcune scelte, in particolare la scelta di non mettere Dia dal primo, Dele per me è un giocatore di fascia, ha bisogno di spazio. Faccio i complimenti alla Lazio per quanto fatto durante l'anno. La squadra è stanca e si vede, sembrava proprio non farcela fisicamente. Zaccagni non sta trovando continuità, vive di qualche spunto, mi aspettavo fosse più determinante, ma ci può stare un po' di stanchezza".

