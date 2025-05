Lazio, Pedro: "Sarri? Dal punto di vista umano è eccellente, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della sua carriera, straordinaria, Pedro ha avuto modo di lavorare con tantissimi allenatori. Da Guardiola a Sarri, passando per Mourinho, Luis Enrique e Del Bosque. Molti di loro hanno lasciato un segno e li ha raccontati nel corso dell'intervista a L'Equipe: "Pep Guardiola e Luis Enrique sono simili e diversi. Luis ha idee simili a Pep, basate sul possesso palla e sulla creazione del gioco, ma spesso anche più fisiche. Sono davvero molto competitivi. Con loro bisogna giocare e correre senza sosta".

"In termini di mentalità, per Mourinho esiste solo la vittoria. Del Bosque e Hiddink invece sono fantastici con i giocatori: sanno come creare un'atmosfera ideale e confortevole per uno spogliatoio. Dal punto di vista umano, Sarri è eccellente, parla molto. Ma quando una partita non va bene, è tutta un'altra storia. Per alcuni infatti è più complicato".

"Conte vive la sua passione fino in fondo, e nei momenti difficili cerca di trasmettere questa sua energia. Ho imparato moltissimo da tutti, anche nei periodi più complicati. Se dovessi sceglierne uno solo, direi che Guardiola è il migliore sotto tutti i punti di vista. Ora mi piace veder emergere Fabregas e Xabi Alonso, che hanno un approccio più fresco e moderno".

