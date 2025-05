Fiorentina, Palladino perde altri due titolari: rosa ai minimi termini

TUTTOmercatoWEB.com

Oltre il danno, anche la beffa. La sconfitta della Fiorentina contro il Venezia non pesa solo per la classifica, ma anche in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna, fondamentale nella lotta all'Europa. Nei novanta minuti del Penzo, infatti, la squadra di Palladino ha ricevuto due ammonizioni: una per Folorunsho e un'altra per Beltran, entrambi diffidati, e che saranno quindi costretti a saltare la partita contro i falsinei riducendo ai minimi termini l'attacco, in attesa di novità sulle condizioni di Moise Kean attualmente infortunato.

