Radio Laziale, da De Grandis a Giordano: ascolta gli interventi più importanti di oggi

Centottanta minuti alla fine della stagione e tutto ancora da scrivere con la Lazio ancora un corso per un posto nelle prossime coppe europee. Dalla Champions alla delusione europea, tutto è ancora in gioco e i biancocelesti non possono più sbagliare.

Anche oggi, come ogni giorno, dagli studi di Radio Laziale sono arrivate le voci che ci accompagnano quotidianamente verso la sfida contro l'Inter tra numerosi ospiti e opinionisti. Rivivi i migliori interventi di oggi.

