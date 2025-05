Lazio e Internazionali, anche l'oro olimpico Ebden tifa per te - FOTO

Dopo Tommy Paul e Reilly Opelka un altro tennista impegnato agli Internazionali d'Italia manifesta il suo tifo per la Lazio. Non si tratta nemmeno di uno qualunque, ma di un oro olimpico. Matt Ebden è un tennista australiano impegnato nel torneo di doppio dopo che a giugno ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi in coppia con il connazionale John Peers.

Dopo il successo all'esordio nel torneo, il tennista oceanico ha condiviso il video del collega che mostrava il match point del successo aggiungendo sul video un Forza Lazio. Una storia che mostra come anche il 37enne abbia a cuore il club biancoceleste. Il tennista di Durban ha nel palmares, oltre al successo alle Olimpiadi, anche tre Slam (due in doppio e uno in doppio misto). Considerando che anche Carlos Alcaraz sabato ha visto la Lazio e ha esultato al gol di Vecino si può dire che questi Internazionali sono sempre più a tinte biancocelesti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.