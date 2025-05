Lazio, Stendardo: "L'Inter deve temere i biancocelesti". E su Isaksen...

TUTTOmercatoWEB.com

Il gol di Vecino arrivato quasi all'ultimo minuto della sfida contro la Juve ha regalato alla Lazio la possibilità di continuare a lottare per un posto in Champions League. Sul tema e in generale sulla stagione della squadra di Baroni ecco il pensiero dell'ex biancoceleste Stendardo ai microfoni di Radiosei: "La Lazio ha fatto un’ottima partita sabato, sfortunatamente è passata in svantaggio ma credo che potesse tranquillamente ottenere qualcosa in più. Peccato, sapevamo l’importanza dello scontro diretto. Ora dobbiamo sperare in un risultato positivo a Bergamo".

"Isaksen? Non è stata la sua miglior partita e secondo me il punto debole della Juventus era proprio lì. Savona, essendo un destro, tante volte è andato in difficoltà, tant’è che stato anche ammonito ad un certo punto, e si poteva sicuramente fare qualcosa in più".

"I numeri fatti in casa sono un problema però le ultime partite all’Olimpico con Roma e Juve, ai punti, la Lazio avrebbe meritato di vincerle. Detto ciò è ancora lì, a due giornate dalla fine, a giocarsela".

"Tutti a luglio avremmo messo la firma per arrivare così a questo punto della stagione, la Lazio è un avversario temibile per l’Inter, che per me resta la squadra più forte del campionato. L’ultima partita a San Siro, contro il Milan, la Lazio ha fatto molto, molto bene".

