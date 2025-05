Serie A, la Fiorentina cade al Penzo: scatto Venezia per la salvezza

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina perde 2-1 contro il Venezia e rischia di dire addio al treno per l'Europa. Le reti di Cande e Oristanio regalano ai lagunari tre punti cruciali in chiave salvezza, permettendo di staccare di un punto Empoli e Lecce in zona retrocessione.

Il gol della bandiera di Mandragora nel finale non riesce ad evitare alla Viola la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Palladino resta ferma a 60 punti e compromette seriamente le proprie ambizioni europee.

