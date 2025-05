Lazio, Tchaouna si carica: nel mirino c'è l'Inter a San Siro - FOTO

Tchaouna cerca il rilancio. A San Siro per riprendersi la Lazio, contro l'Inter ha l'occasione per tornare a giocare. L'assenza di Zaccagni per squalifica apre spazio proprio al francese, messo da parte nelle ultime partite. L'ultima da titolare era contro l'Atalanta, a Bergamo, il 6 aprile scorso. Dopo di che pochissimi minuti e tanta panchina. Ora vuole riscattarsi. Sui social ha pubblicato due storie: una foto proprio a San Siro, nel match del 2 marzo contro il Milan; l'altra è un video delle sue giocate in Europa League contro l'Ajax a dicembre, quando era stato autore di un gol e un assist. Di seguito i post.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.