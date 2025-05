Agostinelli spiega: "Lazio, ecco cosa devi fare. Pedro? Tutti in piedi per lui"

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto nel finale. La Lazio si gioca la stagione contro Inter e Lecce, soprattutto dopo il pareggio con la Juventus. La corsa all'Europa è apertissima, saranno decisive le ultime due gare. Ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha detto la sua sulle scelte di Baroni, sulla gara dell'Olimpico e sul futuro della squadra. Di seguito le sue parole.

“Lazio - Juve? Queste sono le classiche partite che quando gli esterni offensivi non riescono a superare l’uomo, la mancanza di un numero 10 si sente terribilmente. Un rifinitore stile Luis Alberto, o Milinkovic o Felipe Anderson. Più la squadra avversaria si chiude, più hai solo la possibilità degli esterni e lì serviva il colpo del grande giocatore. La Lazio è forte negli spazi, nel resto poi fa fatica. Al di là dei gol e della gara con la Juventus, la Lazio va meglio fuori casa perché puoi negli spazi mandare la gente veloce che ha davanti".

"Ci stava la scelta di mettere Dele-Bashiru al posto di Dia all’inizio. Poi spesso capita che se la gara non va bene, si punta il dito su queste decisioni ma se Zaccagni e Isaksen fossero stati in giornata la partita si sarebbe vinta, senza di loro hai fatto fatica. Chi fa la differenza è chi fa gol e chi sa avere la meglio nell’1 contro 1. Pedro? Mi alzo in piedi quando parlo di lui. Champions? Non è andata, bisogna vedere quello che succede. Senza cercare l’impossibile, la Lazio deve fare 6 punti”.

