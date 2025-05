Lazio, Pedro: "I giovani mi rispettano. Mi affido a Vecino, Romagnoli e..."

"Al Chelsea, con Frank Lampard (nel 2019/20, ndr.), abbiamo spesso discusso su come aiutare i giovani condividendo la nostra esperienza. Ricordo tanti colloqui con Tomori, Abraham, Hudson-Odoi... ", lo ha raccontato Pedro nel corso della sua intervista all'Equipe. Lo spagnolo tiene particolarmente a questo ruolo che è riuscito a mantenere anche alla Lazio, potendo contare anche sul supporto di altri compagni di squadra: "I ragazzi mi ascoltano e sento che mi rispettano. Voglio guidare i giocatori più giovani e quelli che stanno arrivando. Posso sostenerli mettendomi nei loro panni e aiutandoli a integrarsi, presentando loro i compagni di squadra, parlando con gli allenatori... Al momento va tutto molto bene. Mi affido anche agli altri più esperti come Vecino, Romagnoli, Rovella e Zaccagni per mantenere questo rapporto".

