Il punto di De Grandis (Sky): "Lazio in difficoltà. Riserve non all'altezza e tante falle..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci avviciniamo alla fine della stagione. La Lazio si gioca tutto nella corsa all'Europa dopo il pareggio contro la Juventus: nel mirino ci sono le ultime due giornate contro Inter e Lecce. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di SkySport Stefano De Grandis ha espresso il suo pensiero sulla squadra di Baroni, al primo anno di un nuovo progetto triennale. Queste le sue parole.

"La Lazio non ha alternative all'altezza. Non credo che la Lazio andrà in Champions League, ma il lavoro di Baroni mi sembra buono anche considerando che era il suo primo anno ad alti livelli. Non so se si tratta di un problema psicologico, la Lazio secondo me è in difficoltà dal punto di vista tecnico e qualitativo rispetto al girone d'andata. In generale la Lazio ha delle falle: Tavares sempre infortunato, Guendouzi e Rovella hanno giocato cinquanta partite, Isaksen ha fatto pochi bonus e il Taty non è un bomber. Secondo me il problema della Lazio in casa è che le squadre si chiudono di più e i centrocampisti qualitativamente non sono di altissimo livello. In trasferta le squadre non si chiudono e quindi si hanno più spazi".

