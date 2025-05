Italia, Spalletti: "Europei? Troppa pressione. Ora vogliamo i Mondiali!"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera per il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti. Oltre a parlare della brutta esperienza degli Europei dell'estate scorsa, il ct si è soffermato anche sulle qualificazioni al prossimo Mondiale che inizieranno a giugno. Di seguito le sue parole.

"L'eliminazione agli Europei? Ho capito di aver caricato i ragazzi di troppe responsabilità, ho esagerato nella pressione. Li ho messi al cospetto, forse con troppa forza, della storia dei campioni e delle squadre che avevano portato gioia all’intero Paese. E così i giocatori hanno perso leggerezza. Ho sbagliato io, me ne sono assunto la responsabilità, per tutti. Mondiali? Siamo tutti consapevoli dell’importanza delle qualificazioni. Ci è capitato un girone con una nazionale forte come la Norvegia ma io ho fiducia nei miei ragazzi. Siamo una squadra forte e abbiamo voglia".

