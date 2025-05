Roma, show di Ranieri e poi il nulla: nessuna intervista per i tesserati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma cade sul campo dell'Atalanta. Dopo una serie impressionante di risultati positivi, i giallorossi hanno perso a Bergamo complicando la corsa per la Champions. La sconfitta in Lombardia passa quasi in secondo piano dopo l'episodio che vede coinvolti Kone e Pasalic. L'arbitro Sozza ha assegnato il rigore, ma il Var è intervenuto e ha fatto tornare sui propri passi il direttore di gara mostrando come fosse il centrocampista della Roma a cercare il contatto.

Una decisione che ha fatto imbestialire Ranieri secondo cui il Var non sarebbe dovuto intervenire per protocollo. Per questo motivo l'allenatore della Roma è stato l'unica a prendere la parola nelle interviste e in conferenza. Nessun altro tesserato ha preso la parola nel post partita. Un modo per protestare per una decisione che, filmati alla mano, sembra abbastanza palese con il Var che ha evitato un grave errore che avrebbe potuto condizionare il resto della stagione.

