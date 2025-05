UFFICIALE | Brasile, Ancelotti è il nuovo ct dei verdeoro

TUTTOmercatoWEB.com

La notizia era nell'aria da ormai diverse settimane ma ora è arrivata l'ufficialità. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile. La notizia è arrivata dalla Cbf nonostate il tecnico abbia ancora un contratto in essere fino al 2026 con il Real Madrid. Per questo, nelle prossime ore, è attesa una comunciazione ufficiale anche da parte dei Blancos che, con molta probabilità, non si aspettava un annuncio così imminente.

Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana, si è così espresso sulla decisione di affidare a Ancelotti la prestigiosa panchina del Brasile: “Portare Carlo Ancelotti a guidare il Brasile è qualcosa in più di un movimento strategico. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a recuperare il gradino più alto del podio. Lui è il miglior tecnico della storia e ora è alla guida della miglior nazionale del pianeta. Insieme scriveremo nuovi capitoli glorioso del calcio brasiliano".

