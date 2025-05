Lazio, la Salernitana rivuole Fabiani: la posizione del diesse

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È iniziato anche il calciomercato dei direttori sportivi. Interessa la Lazio e Angelo Fabiani, su cui è in forte pressing la Salernitana come riportano alcuni rumors. Sarebbe un ritorno al passato per il diesse, che ha vissuto dopo otto stagioni a Salerno dal 2014 al 2022. La società granata lo stima molto, vorrebbe ripartire da lui per ricostruire la squadra del futuro. Al momento però la Salernitana rischia la Serie C, visto che si trova al diciottesimo posto a quota 39 punti. Contro il Cittadella domani si giocherà la permanenza in B, anche tramite i playout. In caso di sconfitta, sarà retrocessione.

Al momento, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fabiani non pensa minimamente di mollare il progetto Lazio, che è solo agli albori dopo il cambio di allenatore e il mercato della scorsa estate. L'idea è quella di portare avanti quanto già iniziato per i prossimi due anni, almeno. Dopo le cessioni illustri di Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson, Cataldi (ancora prima Milinkovic-Savic) e l'addio di Sarri, la società biancoceleste ha dato il via a un nuovo corso con Baroni e tanti giovani. È solo l'inizio, e a meno di capovolgimenti clamorosi dell'ultimo minuto, Fabiani resta saldo al timone della Lazio.

